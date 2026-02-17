ФинМен моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
АУСН

Как платить зарплату, если на АУСН есть счета в двух уполномоченных банках

Проводить выплаты доходов сотрудникам и подавать сведения можно через любой уполномоченный банк.

Налоговики разъяснили, как проводить выплаты, если есть счета в нескольких уполномоченных банках.

При переходе на АУСН уполномоченным банком выбрали ВТБ, но также есть счет в Альфа-Банке. Можно ли перечислять зарплату работникам через Альфа-Банк, который входит в перечень уполномоченных банков, спросили в чате ФНС.

Выплачивать доходы сотрудникам и представлять сведения о таких выплатах можно через любой уполномоченный банк, в котором открыты счета, ответили налоговики.

Автор

Контур
Право

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Сделки с недвижимостью постепенно переходят в «цифру» — для организаций действует электронная подача документов в Росреестр. Правила отразились на работе компаний, которые ведут клиентов. С 1 марта 2025 года вступили в силу и другие требования — по межеванию земельных участков, регистрации первичного права собственности, стандартам отделки застройщиков.  

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!