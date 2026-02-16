☀️🥞 Масленичная неделя на «Клерке»! Отмечаем каждый день новой скидкой
С 16 по 21 февраля празднуем масленичную неделю на «Клерке». По традиции каждый день вкусного праздника имеет свое значение и название — мы решили сделать так же! Открываем неделю горячих скидок — каждый день будем делать суперскидку только на один профкурс.
Выбрали самые популярные и важные курсы, чтобы предложение было особенно вкусным.
Запасайтесь знаниями, чтобы в 2026 году уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода.
Понедельник, 16 февраля — курс профпереподготовки «Аналитик 1С»
Самая большая скидка на профкурс на масленичной неделе! Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, сможете автоматизировать учет и создавать системные решения. Построите карьеру в одной из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер для бухгалтера.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 78% только 16 февраля: 12 900 рублей вместо
59 990 рублей!
График скидок — не упустите ваш горячий курс!
17 февраля — курс профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» со скидкой 77% только 17 февраля: 9 900 рублей вместо
44 900 рублей
18 февраля — курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026» со скидкой 42% только 18 февраля: 19 900 рублей вместо
34 900 рублей
19 февраля — курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» со скидкой 75% только 19 февраля: 7 900 рублей вместо
31 790 рублей
20 февраля — курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» со скидкой 66% только 20 февраля: 10 900 рублей вместо
33 000 рублей
21 февраля — курс повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» со скидкой 66% только 21 февраля: 9 900 рублей вместо
29 900 рублей
Предложение на курс действует всего один день — не упустите шанс сделать самую вкусную покупку!
