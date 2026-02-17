Эксперт разъяснила, по какому тарифу платить взносы на травматизм в январе 2026, если в 4 квартале 2025 изменился ОКВЭД
ООО начало работу с апреля 2025 по ОКВЭД 43.21 (Электромонтажные работы) и заключило контракт на электромонтажные работы, которые закончили в 2025 году.
Но летом заключили контракты на изготовление и установку металлических конструкций (заборы, ворота, лестницы, коробки для кондиционера). На 90% выручка в 2025 году была по этой деятельности.
Основной ОКВЭД поменяли на 43.99 (Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки) в 4 квартале года. Соответственно, поменяется и тариф взносов на травматизм.
Но с 1 сентября 2025 основной вид деятельности организации для тарифа взносов на травматизм СФР определяет сам – по виду деятельности, указанному в ЕГРЮЛ в качестве основного на 15 апреля текущего года (ст. 21 Закона № 125-ФЗ), поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Если тариф взносов на травматизм на 2025 год был установлен исходя из вида деятельности, отличного от основного кода ОКВЭД в ЕГРЮЛ, до 1 мая 2026 года фонд уведомит организацию об изменении тарифа на 2026 год.
Подать в Росстат сведения об основном и дополнительных видах деятельности, определенных по итогам 2026 года, нужно будет не позднее 1 апреля 2027.
При этом СФР утвердит тариф года по данным ЕГРЮЛ на 15 апреля 2026. Но применять его надо будет с 1 января 2026 года. То есть платить по нему можно с начала года.
По коду новый вид деятельности — это 8 класс, тариф 0,9% (Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ).
На вопрос отвечала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
