ФНС уточнила, как рассчитать среднегодовую стоимость ОС для закрытых обособок

В чате ФНС спросили — как рассчитать в разделе 4 декларации по налогу на имущество среднегодовую стоимость ОС для закрытых обособленных подразделений: делением на 13 или на количество месяцев действия обособки+1.

Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества установлен абз. 2 п. 4 ст. 376 НК, ответили налоговики.

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется делением суммы величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде плюс единица.

При этом не учитывают имущество, налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость.

Об этом сообщал Минфин в письме от 21.01.2021 № 03-05-04-01/3279@, которое ФНС довела до налоговиков письмом от 22.01.2021 № БС-4-21/659@.

