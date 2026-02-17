Для малого бизнеса могут снизить ставку туристического налога

Первый год применения турналога показал, что ставка в 100 рублей слишком высокая для бюджетных средств размещения.

Минимальная ставка туристического налога оказалась существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения, считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, первый год применения турналога показал необходимость донастройки законодательства.

«Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%», — написала она.

Поэтому нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снизить его размер.

Кроме того, в ходе встречи депутатов с главой Минэкономики Максимом Решетниковым обсуждали доступность внутреннего туризма. Снизить цены можно за счет увеличения номерного фонда, строительства гостиниц и модульных объектов, считает Абрамченко.

Также важно поддержать самих туристов — например, через налоговые вычеты для семей с детьми, добавила вице-спикер.