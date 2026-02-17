👍 «Гордимся, что мы по-прежнему специализированное издание для бухгалтеров». Борис Мальцев рассказал про настоящее и будущее «Клерк.ру» в интервью

Узнайте из первых рук, как менялась аудитория «Клерка» за 25 лет, как мы используем ИИ, почему нас любят поисковики и о планах на будущее.

Фаундер «Клерка» Борис Мальцев пришел в гости к Алексею Чернышову — ведущему подкаста «Пиар по-русски».

В интервью поговорили про будущее «Клерка» и обсудили лучшие форматы площадки. Борис поделился наблюдениями о том, как менялась аудитория за 25 лет существования портала.

«Два года активных изменений. Сейчас все напуганы очередными изменениями в законодательстве. Мы стараемся всех успокоить и все объяснить», — сказал Борис Мальцев.

Послушать подкаст о настоящем и будущем «Клерка» можно по ссылке.