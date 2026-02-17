Масленица общ моб
АУСН

С 16 февраля 2026 года на АУСН могут работать клиенты банка «Хлынов»

В списке уполномоченных банков, которые могут работать с клиентами на автоУСН, появилась еще одна организация — коммерческий банк «Хлынов».

Банк «Хлынов» (АО) стал уполномоченным и может работать с клиентами на АУСН.

Кредитная организация вошла в список банков с 16 февраля 2026 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

Банки, которые работают с бизнесом на АУСН, берут на себя выплату зарплаты сотрудникам, расчет НДФЛ, уплату налогов в составе Единого налогового платежа.

Автор

Контур
Елена Швец

