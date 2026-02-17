⚡️ Итоги дня: на Масленицу хотят сжечь чучело лабубу, кремация подорожала на 20 тысяч рублей, мальчиков перестали называть Максами, протокол VLESS почти перестал работать

На рынке тревел-бронирования усиливается конкуренция: популярные сервисы для туристов активно запускают программы поддержки российских отелей. Это произошло на фоне того, как один из крупнейших игроков рынка — «Яндекс Путешествия» — поднял комиссию за свои услуги для бизнеса сразу на 2 п.п. (до 17%).

Карточку с Пикачу продали за рекордные $16,5 млн. Ее купил сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

В Липецкой области 21 февраля 2026 года планируют сжечь чучело лабубу.

В России резко подорожала кремация — сразу на 20 тыс. рублей. Цены выросли из-за повышения тарифов ЖКХ по всей стране.

Чтобы банк одобрил кредит на трехкомнатную квартиру в Москве, нужно зарабатывать больше 700 тыс. рублей в месяц.

Мошенники начали использовать замедление Telegram для похищения аккаунтов. Они придумали Telegram бот, который обещает обойти замедление мессенджера.

Москвичи перестали называть мальчиков Максами. В 2025 году в столице этим именем назвали всего 7 новорожденных.

Продажи БАДов от дефицита железа выросли на 54%: в 2025 году в России было продано 1,2 млн упаковок биологически активных добавок для профилактики анемии.

Перекупщиков билетов на поезда будут штрафовать до 500 тыс. рублей. Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении такой законопроект.

«Гранд Кофемания» в Москве первой в России получила знак соответствия принципам пищевой безопасности (ХАССП), который был выдан Центром компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Четверть всех облигаций находятся в зоне повышенного риска дефолта. За год их количество резко выросло с 18% сразу до 25%. Компании массово занимают деньги у россиян через облигации, чтобы рефинансировать старые кредиты. Гарантий, что деньги смогут вернуть, нет.

«Яндекс» может выплатить дивиденды за 2025 год в размере 110 рублей за акцию. По итогам 2024 года были выплачены дивиденды в размере 80 руб. на акцию, общая сумма выплат составила 30,11 млрд рублей.

«Яндекс» запустил рекламу в своей нейросети, пока эксперимент охватывает всего 5% пользователей.

Роскомнадзор собирается уничтожить все способы обхода блокировок. За сутки почти перестал работать протокол VLESS, на котором основаны многие популярные VPN-сервисы.

Таксисты и мотоциклисты получат возможность оформить договор ОСАГО через портал Госуслуги. Это следует из поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

ВЦИОМ представил результаты исследования о борьбе с кибермошенничеством. Почти половина опрошенных считают принимаемые меры эффективными и фиксируют уменьшение числа мошеннических звонков.

В Муроме начали делать детали для Aurus и электробусов. В проект вложили 2,2 млрд рублей.