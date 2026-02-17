Будет решение, как НКО признавать поступления – по дате обещания или по факту

Есть трудности при признании дебиторской задолженности некоммерческими организациями.

Фонд НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) описал сложности, которые возникают при определении НКО момента признания поступлений и сферы применения ФСБУ 9/2025 «Доходы».

В практике НКО широко используются договоры, письма-обязательства, решения органов управления предоставляющего лица и другие документы, где зафиксированы суммы и сроки будущего предоставления денежных средств, имущества, имущественных прав либо освобождения от обязанностей.

По этим документам часто возникает вопрос: должна ли НКО признавать дебиторскую задолженность (и соответствующее увеличение чистых активов) уже на дату обещания прислать средства, либо только при фактическом поступлении ресурсов.

Различие подходов существенно влияет на сопоставимость бухгалтерской отчетности и проверяемость показателей.

Признание дебиторской задолженности по документам о будущем предоставлении может приводить к значительному увеличению активов и чистых активов, хотя у НКО нет реальной возможности распоряжаться ресурсами. А непризнание дебиторки может скрывать от пользователей информацию о крупных поступлениях, влияющих на оценку устойчивости и планирования деятельности.

Также сложно разграничить:

будущие поступления, которые зависят от дальнейшего волеизъявления предоставляющего лица и потому не формируют у НКО контролируемого ресурса на отчетную дату;

поступления, по которым у НКО уже возникло юридически защищенное право требования конкретного ресурса, позволяющее получить ресурс независимо от дальнейших решений предоставляющего лица.

Для решения этих проблем эксперты НРБУ «БМЦ» разработали рекомендацию Р-Х/2026-ОК НКО «Момент признания поступлений в некоммерческую организацию» (проект). Рекомендацию обсудят на заседании отраслевого комитета по бухучету в НКО 19 февраля 2026 года.

