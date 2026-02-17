Масленица общ моб
Аналитики нашли, где дешевле всего стоит порция блинов

Средняя стоимость порции блинов около 200 рублей, но в Казани можно поесть лакомство за 140 рублей.

Сервис 2ГИС проанализировал цены на блины в городах-миллионниках. Самые дорогие блины в Москве — 294 рубля за порцию, в Санкт-Петербурге — 291 и в Перми — 251.

Дешевле всего поесть блины в Казани — 140 рублей, следом идет общепит Красноярска — 144 и Волгограда — 150. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование.

Средняя стоимость блинов весом 150-200 грамм с джемом, медом или сгущенкой составила 200 рублей.

Также аналитики рассчитали «Индекса блина», который показывает, сколько блинов в среднем в месяц могут себе позволить жители городов. Самый большой запас прочности у красноярцев, где на среднюю зарплату можно купить 729 блинов. Затем в рейтинге Казань (669 блинов) и Москва (590). Меньше всего блинов на одну зарплату могут купить жители Перми (336), Нижнего Новгорода (343) и Краснодара (363).

