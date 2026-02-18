👫 Семейные пары студентов получат отдельную комнату в общежитии

Студенческие семьи получат приоритетное право на проживание в отдельной комнате общежития.

17 февраля 2026 года депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об улучшении жилищных условий семейных студенческих пар.

Если у студентов есть дети или они заключили брак, у них появится приоритетное право на получение отдельного жилья в общежитии. Семья студента может проживать вместе с ним.

«Предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также вузы должны сделать доступными информацию о количестве жилых помещений для студенческих семей.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.