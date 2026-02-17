Операторы будут отключать связь по требованию ФСБ — Госдума приняла закон

Мобильные операторы не будут нести перед абонентами никакой ответственности за перебои со связью, если отключение было по решению ФСБ.

17 февраля 2026 года Госдума в окончательном чтении принял правительственный закон, по которому мобильные операторы будут обязаны отключать связь по требованию ФСБ.

Случаи, когда ФСБ сможет запросить отключение связи, определит Правительство.

Новый закон предусматривает, что мобильные операторы не будут ответственны за перебои в работе связи, если отключение было связано с требованием службы безопасности.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента публикации.