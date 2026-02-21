Налоговики напомнили, как войти в личный кабинет, если забыли пароль
Чтобы не посещать налоговую инспекцию для восстановления пароля, есть альтернативные варианты входа. С помощью:
учетной записи от портала Госуслуг;
квалифицированной электронной подписи (КЭП);
подтвержденного адреса электронной почты и кодового слова.
УФНС уточняет, что для третьего способа нужно заранее в разделе сервиса «Профиль» выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты и ввести кодовое слово.
Начать дискуссию