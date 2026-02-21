ОК УСН моб 3500
Налоги, взносы, пошлины

Налоговики напомнили, как войти в личный кабинет, если забыли пароль

Случается, что налогоплательщик не может войти в ЛК по причине утери пароля доступа.

Чтобы не посещать налоговую инспекцию для восстановления пароля, есть альтернативные варианты входа. С помощью:

  • учетной записи от портала Госуслуг;

  • квалифицированной электронной подписи (КЭП);

  • подтвержденного адреса электронной почты и кодового слова.

УФНС уточняет, что для третьего способа нужно заранее в разделе сервиса «Профиль» выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты и ввести кодовое слово.

