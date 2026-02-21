Операции с цифровой валютой облагаются налогом. Но его можно уменьшить

Цифровая валюта по закону считается имуществом и доходом в натуральной форме.

В целях налогового контроля оператор майнинговой инфраструктуры обязан сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о майнинге цифровой валюты лицом, которому он оказывает услуги.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ с изменениями в НК цифровая валюта признается имуществом. А доход в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, признается доходом в натуральной форме и относится к доходам от источников в РФ.

«При этом налоговой базой при майнинге является рыночная котировка полученной криптовалюты на день, когда возникает право ей распоряжаться», — уточняют налоговики.

Налоговая база по доходам в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, облагается НДФЛ по общей ставке до 22%.

При этом налоговую базу можно уменьшить на фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанных с майнингом. Право на вычет таких расходов есть только у налоговых резидентов РФ.