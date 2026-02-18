Масленица общ моб 2
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76,7 рубля, евро стоит 90,9.

На 18 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,7 рубля, курс евро — 90,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,7389 рубля

Евро

90,8658 рубля

Юань

11,0934 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что рубль сейчас — это непрогнозируемый актив, который умеет удивлять. Возможно, что курс доллара будет 100 рублей, ведь в последнее время реализуются сценарии, «которые имеют вероятность исполнения менее 5%».

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

