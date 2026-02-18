💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 февраля 2026 года

На 18 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,7 рубля, курс евро — 90,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,7389 рубля Евро 90,8658 рубля Юань 11,0934 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что рубль сейчас — это непрогнозируемый актив, который умеет удивлять. Возможно, что курс доллара будет 100 рублей, ведь в последнее время реализуются сценарии, «которые имеют вероятность исполнения менее 5%».

