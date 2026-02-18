💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 февраля 2026 года
На 18 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,7 рубля, курс евро — 90,9.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,7389 рубля
Евро
90,8658 рубля
Юань
11,0934 рубля
Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что рубль сейчас — это непрогнозируемый актив, который умеет удивлять. Возможно, что курс доллара будет 100 рублей, ведь в последнее время реализуются сценарии, «которые имеют вероятность исполнения менее 5%».
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
