🚤 Миронов хочет удерживать налог с дорогих авто и яхт
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что внес на рассмотрение Госдумы законопроект с налогом на роскошь. Согласно идее, без уплаты этого налога владельцы яхт, дорогих автомобилей, самолетов и вертолетов не смогут поставить транспортные средства на учет.
Налог предлагают удерживать по ставке от 1% до 4% от стоимости покупки, итоговая сумма будет зависеть от транспортного средства.
«Для автомашин стоимостью свыше 20 млн и объектов водного и воздушного транспорта стоимостью свыше 50 млн взимается разовый налог по ставке от 1 до 4% от стоимости приобретения», — объяснил Сергей Миронов.
Ожидается, что новый налог даст дополнительные поступления в региональные и местные бюджеты, а также обеспечит более справедливое перераспределение налоговой нагрузки на россиян с высоким уровнем потребления.
вроде уже вносили такое предложение (и сами же его отклонили)