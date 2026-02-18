🚤 Миронов хочет удерживать налог с дорогих авто и яхт

В Госдуму внесут законопроект, который обяжет россиян платить дополнительный налог 1-4% со стоимости элитных транспортных средств.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что внес на рассмотрение Госдумы законопроект с налогом на роскошь. Согласно идее, без уплаты этого налога владельцы яхт, дорогих автомобилей, самолетов и вертолетов не смогут поставить транспортные средства на учет.

Налог предлагают удерживать по ставке от 1% до 4% от стоимости покупки, итоговая сумма будет зависеть от транспортного средства.

«Для автомашин стоимостью свыше 20 млн и объектов водного и воздушного транспорта стоимостью свыше 50 млн взимается разовый налог по ставке от 1 до 4% от стоимости приобретения», — объяснил Сергей Миронов.

Ожидается, что новый налог даст дополнительные поступления в региональные и местные бюджеты, а также обеспечит более справедливое перераспределение налоговой нагрузки на россиян с высоким уровнем потребления.