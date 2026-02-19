Как организовать работу бизнеса во время выездной налоговой проверки: оптимальные варианты для бухгалтеров и собственников

Сформируйте представление о современных форматах проведения ВНП и узнайте, как построить слаженную стратегию действий всех отделов компании на время проверки.

25 февраля 2025 года «Юридическая Команда АТЕРС» проведет практический семинар на тему «Организация работы бизнеса при выездной налоговой проверке».

Практические знания об алгоритме действий в случае выездных проверок будут полезны собственникам, директорам, финансовым директорам и главным бухгалтерам, которые хотят пройти проверку спокойно и защитить интересы своей компании: выстроить работу и наладить коммуникацию между отделами, строго контролировать информацию и не допустить ошибок уже на первом требовании.

На семинаре обсудим в формате живой беседы:

Особенности ответа на первое требование при выездной налоговой проверке: как себе помочь, а не навредить.

Организационные меры в бизнесе при проведении проверки: назначение ответственного, кадровые решения, привлечение новых подрядчиков, уровень и порядок информирования сотрудников.

Организацию работы офиса при проверке и информационную безопасность.

Границы участия руководителя бизнеса в выездной налоговой проверке.

Спикеры семинара — юристы с 20-летним стажем и опытом работы в налоговых органах:

Сергей Лимонов — генеральный директор «Юридическая команда АТЕРС». Эксперт по вопросам налогообложения, налогового контроля, экономической безопасности бизнеса, инвестиций, сопровождения банкротства должника.

Никита Дубровин — руководитель налоговой практики. Специалист в области арбитража, налогового права, разрешения конфликтных ситуаций, сопровождения проверок финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, взаимодействия с органами госвласти, анализа налоговых и финансовых рисков.

Встреча пройдет в очном формате с ограниченным количеством слушателей. У всех участников будет возможность задать вопросы экспертам и получить консультацию по своему кейсу в реальном времени.

Адрес: Москва, Малый Предтеченский переулок, 1/2, 4 этаж.

Продолжительность: 3 часа — с 15:00 до 18:00.

Дата: 25 февраля 2025 года (среда).

Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке.

Реклама: ООО «Юридическая Команда "АТЕРС"», ИНН 7704471182, erid 2W5zFJ5uoj7.