Как организовать работу бизнеса во время выездной налоговой проверки: оптимальные варианты для бухгалтеров и собственников
25 февраля 2025 года «Юридическая Команда АТЕРС» проведет практический семинар на тему «Организация работы бизнеса при выездной налоговой проверке».
Практические знания об алгоритме действий в случае выездных проверок будут полезны собственникам, директорам, финансовым директорам и главным бухгалтерам, которые хотят пройти проверку спокойно и защитить интересы своей компании: выстроить работу и наладить коммуникацию между отделами, строго контролировать информацию и не допустить ошибок уже на первом требовании.
На семинаре обсудим в формате живой беседы:
Особенности ответа на первое требование при выездной налоговой проверке: как себе помочь, а не навредить.
Организационные меры в бизнесе при проведении проверки: назначение ответственного, кадровые решения, привлечение новых подрядчиков, уровень и порядок информирования сотрудников.
Организацию работы офиса при проверке и информационную безопасность.
Границы участия руководителя бизнеса в выездной налоговой проверке.
Спикеры семинара — юристы с 20-летним стажем и опытом работы в налоговых органах:
Сергей Лимонов — генеральный директор «Юридическая команда АТЕРС». Эксперт по вопросам налогообложения, налогового контроля, экономической безопасности бизнеса, инвестиций, сопровождения банкротства должника.
Никита Дубровин — руководитель налоговой практики. Специалист в области арбитража, налогового права, разрешения конфликтных ситуаций, сопровождения проверок финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, взаимодействия с органами госвласти, анализа налоговых и финансовых рисков.
Встреча пройдет в очном формате с ограниченным количеством слушателей. У всех участников будет возможность задать вопросы экспертам и получить консультацию по своему кейсу в реальном времени.
Адрес: Москва, Малый Предтеченский переулок, 1/2, 4 этаж.
Продолжительность: 3 часа — с 15:00 до 18:00.
Дата: 25 февраля 2025 года (среда).
Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке.
Реклама: ООО «Юридическая Команда "АТЕРС"», ИНН 7704471182, erid 2W5zFJ5uoj7.
Начать дискуссию