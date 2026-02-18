ОК Новая форма ЕФС-1 моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Зарплата

💰 В каких регионах быстрее всего растут зарплаты

В 2025 году зарплаты больше всего выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай.

Средние зарплаты в России за 2025 год сильнее всего выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай.

По итогам ноября самый большой рост зафиксирован в Магадане и Татарстане – на 26% по сравнению с ноябрем 2024 года.

В Республике Алтай рост составил 20%.

Примерно на 19% выросли средние зарплаты у жителей Крыма и Тамбовской области, на 18% — в Воронежской области.

Также в топ-5 вошли Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области (по 17%).

Автор

DataDoc
Ведение документооборота

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Рассказываем, как одно рабочее пространство в конструкторе документов DataDoc помогло юридическому консультанту автоматизировать документооборот сразу в трех компаниях и высвободить свое рабочее время из операционной рутины.

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!