👀 Россияне назвали подходящие подарки коллегам на 23 Февраля

46% россиян считают самым подходящим подарком для мужчин-коллег на 23 Февраля сертификаты на покупки. 30% респондентов предпочитают угощения и сладости, 29% — тематические сувениры.

Такие результаты получили сервис «Работа.ру» и компания «ЮMoney».

Так, сертификаты на процедуры или развлечения в качестве подарка для коллег-мужчин считают уместными 26% респондентов, алкоголь – 22%, а книги – 21%.

Корпоративный мерч выбрали 17% опрошенных, спортивный инвентарь – 16%. Подписки на полезные сервисы выделили 10% опрошенных, мыльные наборы – 13%. Парфюмерию считают полезным подарком 10% респондентов, носки или нижнее белье – 4%, прочие варианты набрали 8%.

Сами мужчины чаще выбирали сертификаты на покупки (36%) и тематические сувениры (27%). Женщины считают удачными подарками для мужчин-коллег сертификаты на покупки (54%) и угощения и сладости (34%).

55% опрошенных сказали, что у них в компаниях принято поздравлять сотрудников со всеми гендерными праздниками. Только 8 Марта празднуют в 5% коллективов, а только 23 Февраля – в 2%. Еще 38% респондентов заявили, что праздничных традиций в их компаниях нет.

У 20% респондентов проводят корпоративные мероприятия на все гендерные праздники. Еще 20% обходятся без официальных торжеств, но самостоятельно собираются после работы. А 54% сообщили, что у них в компаниях ничего не устраивают и сами они с коллегами не празднуют.

У 15% опрошенных россиян компании дарят подарки в честь гендерных праздников. В 10% компаний сокращают рабочий день, а 8% опрошенных дают премии.

Дополнительный выходной день предоставляется в 1% случаев.