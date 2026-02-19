Проценты по депозитам ИП приравниваются к доходам физлица

Налог на доходы в виде процентов по вкладам рассчитает налоговая и пришлет налоговое уведомление.

Налоговики разъяснили новый порядок налогообложения доходов в виде процентов по депозитам.

В 2025 ИП применял ОСНО. В течении 2025 года он от лица ИП размещал денежные средства на депозитах в банках. По этим депозитам на расчетный счет ИП поступали доходы в виде процентов. Раньше проценты по депозитам относились к внереализационным доходам и облагались в рамках предпринимательской деятельности.

Но с 2026 года проценты по депозитам ИП исключаются из налогооблагаемых доходов ИП.

То есть налог уплачивается в соответствии с п. 6 ст. 228 НК — до 1 декабря следующего года, по уведомлению от налоговой физлицу, — спросил ИП.

Налог на доходы в виде процентов по вкладам будет рассчитан налоговым органом и включен в налоговое уведомление по сроку уплаты 1 декабря, ответили налоговики.

