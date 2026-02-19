Госдума может продлить гаражную амнистию на 5 лет
18 февраля 2026 года в Госдуму внесли законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.
Гаражная амнистия представляет собой упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.
Под амнистию попадают объекты, которые соответствуют трем условиям:
гараж должен быть капитальным (связанным с землей);
построен до 30 декабря 2004 года;
не признан самовольной постройкой.
Подать заявление о постановке на учет можно через местную администрацию или МФЦ.
Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Если не внесут изменения, ее действие закончится 1 сентября 2026.
За все время действия упрощенного порядка россияне зарегистрировали 764 тыс. гаражей. Больше всего в Ленинградской (17,4 тыс. объектов), Омской (13 тыс.) и Московской (9,9 тыс.) областях.
