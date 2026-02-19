Госдума может продлить гаражную амнистию на 5 лет

За все время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке россияне зарегистрировали 764 тысячи гаражей.

18 февраля 2026 года в Госдуму внесли законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

Гаражная амнистия представляет собой упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

Под амнистию попадают объекты, которые соответствуют трем условиям:

гараж должен быть капитальным (связанным с землей);

построен до 30 декабря 2004 года;

не признан самовольной постройкой.

Подать заявление о постановке на учет можно через местную администрацию или МФЦ.

Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Если не внесут изменения, ее действие закончится 1 сентября 2026.

За все время действия упрощенного порядка россияне зарегистрировали 764 тыс. гаражей. Больше всего в Ленинградской (17,4 тыс. объектов), Омской (13 тыс.) и Московской (9,9 тыс.) областях.