МВД предлагает ограничить суммы снятия через кассы и NFC-переводы
Замглавы МВД Андрей Храпов предложил ввести период охлаждения для снятия денег в кассах и ограничить переводы через NFC-технологию.
«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <...> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день», — заявил Храпов на форуме, посвященном кибербезопасности в финансах.
По его словам, услуги дропперов начали видоизменяться. Жертвы сами идут в кассу, снимают деньги и передают курьеру мошенников или при помощи технологии NFС прямым или обратным способом переводят на дропперскую карту.
При этом ни периода охлаждения для снятия денег, ни ограничения выдаваемой суммы нет.
