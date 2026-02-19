МВД предлагает ограничить суммы снятия через кассы и NFC-переводы

Через NFC-технологии предлагается установить лимит в 50 тыс. рублей в день.

Замглавы МВД Андрей Храпов предложил ввести период охлаждения для снятия денег в кассах и ограничить переводы через NFC-технологию.

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <...> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день», — заявил Храпов на форуме, посвященном кибербезопасности в финансах.

По его словам, услуги дропперов начали видоизменяться. Жертвы сами идут в кассу, снимают деньги и передают курьеру мошенников или при помощи технологии NFС прямым или обратным способом переводят на дропперскую карту.

При этом ни периода охлаждения для снятия денег, ни ограничения выдаваемой суммы нет.