⚡️ Итоги дня: Минцифры без необходимости потратило 3 млрд рублей, комиссии селлеров за 3 года выросли на 63%, аккаунты в Telegram крадут под предлогом «переезда чата»

Счетная палата выявила, что в 2025 году Минцифры потратило 3 млрд рублей на строительство объектов связи, которые уже там были. Средства потратили без должной необходимости.

Комиссии крупнейших маркетплейсов для селлеров за три года (с начала 2023 по конец 2025 года) выросли на 58-63%, стоимость их логистических услуг — на 33-89%.

В Татарстане планируют ввести режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными, который позволит усыплять собак без владельцев.

Порядка 150 беспилотных такси будут курсировать в Москве в 2026 году, говорится в сообщении Минтранса. К 2028 году количество беспилотных грузовиков в РФ увеличится в 10 раз, а к 2030 году две трети трамваев Москвы планируется сделать беспилотными.

Компания «Яндекс» 17 февраля подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс Роботакси» и «ЯРоботакси».

Ненецкий язык войдет в «Яндекс Переводчик», к декабрю 2026 года ямальские эксперты передадут сервису 100 тыс. параллельных предложений.

В январе число активных кредитных карт у россиян сократилось до минимального уровня с мая 2024 года. Тогда в обращении находилось 95,5 млн карт.

В 2025 году выпуск алкогольных коктейлей в России составил 2,56 млн декалитров, увеличившись на 11,53% год к году.

В России вырос интерес к книгам о китайской астрологии. За год спрос вырос на 162%. Самой популярной книгой в этой категории стала «Бацзы по-русски. Как управлять своей удачей и обрести уверенность в завтрашнем дне».

Издательство «Эксмо» объявило партнерам об отзыве из продажи книги «Кафка на пляже» Харуки Мураками. Решение объяснили «сокращением возможных юридических рисков».

Почти три месяца работы одного из родителей требуется для оплаты года обучения студента в российском вузе, следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ. За три года объем зачислений на платной основе увеличился почти на четверть и составил более 227 тыс. человек.

В пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилят меры безопасности из-за участившихся случаев нападения на школы.

В 2025 году количество новых случаев ожирения среди подростков и детей в России снизилось с 4,2% до 1,4%.

АвтоВАЗ намерен выпускать авто со штатной панорамной крышей и люком. С этой опцией выйдет новая версия Lada Azimut.

АвтоВАЗ решил зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?». Это та самая фраза, которая стала мемом после интервью директора по продуктам компании.

Посещаемость заседаний Госдумы выросла до 73%, в прошлом созыве показатель составлял 67%.

Хакеры начали похищать аккаунты россиян в Telegram под предлогом «переезда чата». Они предлагают перейти в новый чат по ссылке, далее чат-бот предлагает ввести 5-значный код для «проверки пользователя», на деле же он нужен для добавления нового устройства в аккаунт.