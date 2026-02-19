ОК Учет НДС в 1С 8.3 деск 2.0
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Минцифры без необходимости потратило 3 млрд рублей, комиссии селлеров за 3 года выросли на 63%, аккаунты в Telegram крадут под предлогом «переезда чата»

Подготовили обзор главных событий дня — 19 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Счетная палата выявила, что в 2025 году Минцифры потратило 3 млрд рублей на строительство объектов связи, которые уже там были. Средства потратили без должной необходимости.

  • Комиссии крупнейших маркетплейсов для селлеров за три года (с начала 2023 по конец 2025 года) выросли на 58-63%, стоимость их логистических услуг — на 33-89%.

  • В Татарстане планируют ввести режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными, который позволит усыплять собак без владельцев.

  • Порядка 150 беспилотных такси будут курсировать в Москве в 2026 году, говорится в сообщении Минтранса. К 2028 году количество беспилотных грузовиков в РФ увеличится в 10 раз, а к 2030 году две трети трамваев Москвы планируется сделать беспилотными.

  • Компания «Яндекс» 17 февраля подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс Роботакси» и «ЯРоботакси». 

  • Ненецкий язык войдет в «Яндекс Переводчик», к декабрю 2026 года ямальские эксперты передадут сервису 100 тыс. параллельных предложений. 

  • В январе число активных кредитных карт у россиян сократилось до минимального уровня с мая 2024 года. Тогда в обращении находилось 95,5 млн карт.

  • В 2025 году выпуск алкогольных коктейлей в России составил 2,56 млн декалитров, увеличившись на 11,53% год к году.

  • В России вырос интерес к книгам о китайской астрологии. За год спрос вырос на 162%. Самой популярной книгой в этой категории стала «Бацзы по-русски. Как управлять своей удачей и обрести уверенность в завтрашнем дне».

  • Издательство «Эксмо» объявило партнерам об отзыве из продажи книги «Кафка на пляже» Харуки Мураками. Решение объяснили «сокращением возможных юридических рисков». 

  • Почти три месяца работы одного из родителей требуется для оплаты года обучения студента в российском вузе, следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ. За три года объем зачислений на платной основе увеличился почти на четверть и составил более 227 тыс. человек.

  • В пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилят меры безопасности из-за участившихся случаев нападения на школы.

  • В 2025 году количество новых случаев ожирения среди подростков и детей в России снизилось с 4,2% до 1,4%. 

  • АвтоВАЗ намерен выпускать авто со штатной панорамной крышей и люком. С этой опцией выйдет новая версия Lada Azimut.

  • АвтоВАЗ решил зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?». Это та самая фраза, которая стала мемом после интервью директора по продуктам компании.

  • Посещаемость заседаний Госдумы выросла до 73%, в прошлом созыве показатель составлял 67%.

  • Хакеры начали похищать аккаунты россиян в Telegram под предлогом «переезда чата». Они предлагают перейти в новый чат по ссылке, далее чат-бот предлагает ввести 5-значный код для «проверки пользователя», на деле же он нужен для добавления нового устройства в аккаунт.

  • В 2025 году экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) компании InfoWatch зафиксировал 44 инцидента, связанных с утечкой данных из финансовых организаций (банков, МФО, страховых компаний и др.). Годом ранее произошло лишь 29 подобных инцидентов, хотя в 2023 году было зафиксировано 86 случаев утечки данных.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!