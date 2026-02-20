💰 Россияне рассказали, сколько потратят к 23 Февраля и 8 Марта

На подарки на гендерные праздники хотят выделить всего 3 тыс. рублей.

71% россиян собираются потратить на подарки 23 Февраля и 8 Марта в общем не больше 3 тыс. рублей.

Такие результаты показал опрос финансового маркетплейса «Сравни».

При этом 7% опрошенных готовы потратить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

26% будут делать подарки только к 8 Марта. Только на 23 Февраля потратится 5% опрошенных. Еще 10% россиян готовят подарок только для себя.

Главным источником финансирования у 52% респондентов при этом будет зарплата. У 35% — это личные накопления. 4% опрошенных собираются взять микрозаем, а 2% потратят деньги с кредитных карт.

Лидируют в качестве подарков сертификаты в магазины и спа-салоны — 25%. А 21% купят цветы, электронику – только 2%.

15% опрошенных подарят билеты в театры, на концерты или поездки. А еще 6% готовят деньги в конверте.