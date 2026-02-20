ОК Учет НДС в 1С 8.3 деск 2.0
Ведение бизнеса

😡 50% предпринимателей жалуются на усиление фискальной нагрузки

Половина представителей бизнес-сообщества заявили об ухудшении качества деловой среды из-за роста фискальной нагрузки. Даже положительные изменения не могут покрыть общее недовольство.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин поделился результатами исследования, по которому 50% участников недовольны качеством деловой среды. За последние 35 лет оценка уровня фискальной нагрузки ухудшилась.

По мнению бизнеса, за последние 10 лет наиболее значимые изменения в фискальной сфере имеют негативную коннотацию. В список положительных перемен не вошло даже введение федерального инвестиционного вычета (ФИНВ), поскольку не у всех есть возможность его получить — слишком жесткие условия.

«Системный характер носит то, что мы наблюдаем — надеемся, временный откат от стабилизации уровня фискальной нагрузки. Не менее 40% компаний ожидают роста фискальной нагрузки в пятилетней перспективе», — сказал Александр Шохин.

Также он добавил, что РСПП уже собирает предложения бизнеса по смягчению фискальной нагрузки. Эти идеи передадут Президенту во время доклада в апреле 2026 года.

Автор

Наталья Алексеева
