Даванков предлагает установить налоговый вычет на покупку товаров для детей

Чтобы компенсировать будущим родителям часть расходов на покупку детских товаров, депутаты хотят включить эти траты в социальный налоговый вычет.

Депутаты фракции «Новые люди» и вице-спикер Владислав Даванков предложили главе Минфина Антону Силуанову ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ на покупку товаров для детей при рождении ребенка.

Семьям, которые готовятся к появлению ребенка, приходится тратить большие суммы на покупку базовых детских товаров: одежды, мебели, кроваток и колясок.

«Внедрение такой нормы позволит значительно снизить нагрузку на молодых родителей и поддержит рождаемость, а также станет ощутимой мерой по поддержке отечественных производителей детских товаров», — сказано в обращении.

Когда нет целевого налогового вычета по этим расходам, у семей нет возможности сэкономить. Это усиливает финансовую нагрузку на родителей.