Антимонопольная служба проверит цены на молочные продукты

Под конец 2025 года выяснилось, что молоко за год подорожало на 19%, а сливочное масло на 23%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у 11 крупнейших ретейлеров информацию о ценообразовании на социально значимые товары, в том числе на молоко и сливочное масло.

По итогам 2025 года средняя стоимость пастеризованного молока составила 96 рублей за литр. Это на 19% больше, чем в 2024 году. Сливочное масло стало дороже на 23%: цена взлетела до 1,2 тыс. рублей за 1 кг. Сметана подорожала на 18% — до 358 рублей за 1 кг, а кисломолочные продукты — на 16%, до 123 рублей за кг.

Чтобы стабилизовать цены на товары, региональные власти и участники рынка могут заключить соглашение. Сейчас такие договоры по ценам на молоко действуют в 58 регионах, на сливочное масло — в 53 субъектах, на творог — в 17, на сметану — в 12, на кефир — в 9.