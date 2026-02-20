👥 «Неработающим» москвичам доначислили налоги

НДФЛ и страховые взносы с легализованных доходов превысили 9 млрд рублей.

УФНС по Москве сообщило о результатах проверки скрытых доходов неработающих москвичей.

Дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом – 29 тыс. человек, легализовали труд 85 тыс. работников.

«По итогам мероприятий в отношении трудоспособных т. н. “неработающих” жителей Москвы только в 2025 году почти 64 тысячи москвичей легализовали источники получения денежных средств. Сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 млрд руб.», — рассказала руководитель УФНС Марина Третьякова.

Проверку в отношении москвичей, которые формально не работают и не декларируют свои доходы, налоговики запустили в октябре 2025 года.