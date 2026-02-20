⚡️ Скидка 66% на профкурс, который поможет вам вырости до главбуха! Успейте купить сегодня, 20 февраля

Главный бухгалтер — это одновременно аналитик, наставник и консультант для руководителя. Но чтобы занять такую позицию, важно овладеть всем спектром бухгалтерских участков и уверенно владеть 1С на уровне эксперта. Рассказываем, что должен знать и уметь бухгалтер, чтобы вырасти до главбуха.

Каждый бухгалтер, который работает «в полях» — ведет первичку, закрывает месяц, считает зарплату или отчеты для ИФНС — хотя бы раз задумывался: «Почему я до сих пор не главный бухгалтер?». Стаж — есть, опыт — тоже. Но повышения все нет…

Во многих компаниях бухгалтеры делятся по функциям: кто-то ведет кассу, кто-то зарплату, кто-то поставщиков. Каждый выполняет свои задачи, но при этом теряет понимание, как одно влияет на другое.

Из-за этого возникают типичные проблемы:

при закрытии квартала не сходятся обороты, а причину приходится искать часами;

после обновления 1С ломаются проводки и никто не знает, где ошибка;

руководитель требует анализ прибыли, а бухгалтер видит только бухгалтерские счета;

отчетность сдана, но нет уверенности, что все корректно, потому что сводили вручную.

Когда бухгалтер видит не просто проводки, а бизнес-логику компании, то может предотвращать риски — а это уже уровень главбуха.

