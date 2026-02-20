👴 Как реально СФР индексирует пенсии работающим пенсионерам: примеры расчетов. Выпуск № 29 подкаста «Налоговое утро»

Индексацию работающим пенсионерам вернули, но расчет делают по старой цене балла. Почему в 2026 году можно получать меньше.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.

Сегодня решили рассмотреть не бухгалтерскую, но очень важную тему для любого человека — пенсии. Несмотря на индексацию, работающие пенсионеры не будут получать больше настолько, чтобы спокойно уволиться. Разобрали расчеты на конкретных примерах, используя формулы СФР.

