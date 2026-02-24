С 1 марта 2026 — новые правила увольнения иностранных работников

Работодатель сможет уволить иностранных работников, если регион ввел ограничения по их числу.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон от 17.11.2025 № 419-ФЗ, позволяющий увольнять мигрантов, если субъект РФ ввел ограничения на их привлечение.

Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С 1 марта 2026 года ТК дополняется новым основанием для прекращения трудового договора с иностранным гражданином. Это касается случаев, когда субъект РФ, действуя в рамках своих полномочий, устанавливает квоту или иное ограничение на привлечение иностранной рабочей силы, и работодатель обязан под это подстроиться», — пояснил депутат.

С 2014 года регионы могут вводить такие ограничения для визовых иностранцев.

Но до сих пор трудовое законодательство не содержало прямой нормы, позволяющей расторгнуть договор по этому основанию. Это создавало правовую коллизию для работодателей, но теперь ситуация урегулирована.

«Это создает правовую определенность и для бизнеса, и для иностранных работников, и для региональных властей, которые реализуют свою миграционную политику. Работодатель, выполняя требования региона, получает четкое законное основание для процедуры сокращения численности», — добавил депутат.

За нарушение региональных квот работодателя могут оштрафовать и даже приостановить деятельность, подчеркнул он.