Льготу по оплате капремонта могут ввести для молодых семей: законопроект-2026

Миронов предложил ввести льготу в 25% на региональном уровне.

На региональном уровне предлагается установить компенсацию в размере 25% за капитальный ремонт для молодых семей.

Такой законопроект об изменениях в Жилищный кодекс депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму 20 февраля 2026 года.

«В целях поддержки молодых семей предлагается ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей», — говорится в пояснении к проекту.

Как следует из документа, льготой могут воспользоваться:

  • молодая семья – супруги, где каждый из них не достиг 35 лет;

  • родитель с ребенком (детьми), где единственный родитель не достиг возраста 35 лет.

Компенсацию предлагается рассчитывать по той же формуле, что и для других категорий: от минимального взноса и нормативной площади, в беззаявительном порядке.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

