⏳ 25 февраля 2026 – последний день для представления налоговой отчетности

Не позднее 25 февраля нужно сдать уведомление по ЕНП, а до 2 марта – заплатить НДФЛ и страховые взносы.

ИП и компании в срок до 25 февраля 2026 года должны подать в налоговую ЕНП-уведомления (КНД 1110355) в отношении:

страховых взносов за январь (отчетный период 21/01);

НДФЛ для налоговых агентов за период с 1 по 22 февраля (отчетный период 21/02);

налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налогов за 2025 год (отчетный период 34/04).

Заплатить налоги и взносы нужно не позднее 2 марта 2026 года, предупреждает региональное УФНС.

Также до 25 февраля нужно подать отчетные документы:

персонифицированные сведения о физических лицах за январь;

расчет 6-НДФЛ, включая справки о доходах за 2025 год;

декларацию по налогу на имущество за 2025 год.

