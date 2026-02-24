С 2026 года в кодах КОСГУ есть изменения

Для учета поступлений от продажи конфискованных акций ввели отдельную статью доходов.

С 1 января 2026 года изменен порядок применения Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), утвержденный приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н.

Изменения внесены приказом Минфина от 29.08.2025 № 117н, сообщило ведомство в письме от 22.10.2025 № 02-01-06/102792.

Так, с 2026 года перечень статей доходов КОСГУ дополнен ст. 630 – для учета поступлений от продажи конфискованных акций и иных финансовых инструментов, в том числе полученных в результате коррупции.

Уточен порядок отражения операций по начислению и уплате туристического налога:

начисление турналога – по подстатье 131 КОСГУ;

уплата – по подстатье 189.

Из операций подстатьи 265 исключена помощь членам семьи бывшего работника в виде расходов на погребение.

Кроме того, с 2026 года исключили обязательную детализацию статей 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» КОСГУ на подстатьи. Но учреждения могут предусмотреть такую детализацию в учетной политике.

