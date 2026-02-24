С 2026 года в кодах КОСГУ есть изменения
С 1 января 2026 года изменен порядок применения Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), утвержденный приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н.
Изменения внесены приказом Минфина от 29.08.2025 № 117н, сообщило ведомство в письме от 22.10.2025 № 02-01-06/102792.
Так, с 2026 года перечень статей доходов КОСГУ дополнен ст. 630 – для учета поступлений от продажи конфискованных акций и иных финансовых инструментов, в том числе полученных в результате коррупции.
Уточен порядок отражения операций по начислению и уплате туристического налога:
начисление турналога – по подстатье 131 КОСГУ;
уплата – по подстатье 189.
Из операций подстатьи 265 исключена помощь членам семьи бывшего работника в виде расходов на погребение.
Кроме того, с 2026 года исключили обязательную детализацию статей 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» КОСГУ на подстатьи. Но учреждения могут предусмотреть такую детализацию в учетной политике.
Комментарии1
ну хоть что-то хорошее, правильное и полезное!
Да кому бы это было бы надо!
а кому надо - всё прекрасно расшифровывается по счёту 105