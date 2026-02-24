Для оплаты работ и покупки товаров будут разные коды валютных операций

При заполнении платежки для рублевых платежей в страну ЕАЭС может возникнуть вопрос – какой код валютной операции нужно поставить, если оплата будет за пошив изделий и поставку этих изделий.

В этом случае плательщик не покупает товары, а оплачивает работы – пошив одежды. Поэтому используется код VO23100.

Он применяется при расчетах резидента, в том числе комитента (принципала, доверителя), в виде предоплаты нерезиденту, в том числе комиссионеру (агенту, поручителю), товаров, ввозимых на территорию РФ, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по кодам 21100 и 23110.

Это предусмотрено в инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

