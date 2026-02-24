Магазины обяжут принимать подтверждение сведений о покупателях через MAX

С 1 сентября 2026 нельзя будет отказать покупателю в подтверждении возраста или права на льготы через MAX.

Российские магазины с 1 сентября 2026 года буду принимать подтверждения возраста, права на льготы и сведения об участии в программах лояльности через мессенджер МАХ.

Об этом говорится в постановлении правительства от 17.02.2026 № 148, опубликованном на портале правовой информации 20 февраля 2026 года.

«При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией», — говорится в постановлении.

Подтверждать возраст, некоторые льготы, например, пенсионные, через MАХ ID уже можно. Но с 1 сентября для всех торговых точек это будет обязательно.

Минпромторг добавил, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. Покупателей не будут ограничивать в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности: то есть они смогут использовать и бумажные документы.