Большинство женщин чувствует уверенность с успешным в инвестициях мужчиной

8 из 10 женщин признались, что будут больше доверять успешному в инвестициях мужчине. В инвесторах их больше всего привлекает ум и аналитические способности.

Если женщина узнает, что мужчина успешный инвестор, то у нее повысится к нему доверие и уважение. Это отметили 8 из 10 россиянок. Среди девушек до 24 лет этот показатель составляет 91%.

Только 1% женщин считает, что мужчине нужно придерживаться агрессивной стратегии в инвестициях, чтобы получить высокую прибыль. Об этом сказано в исследовании СберИнвестиций.

61% женщин считают, что ум и аналитические способности — наиболее привлекательные качества мужчин-инвесторов. Также им нравится умение планировать будущее (54%), рациональный подход к финансам (48%), финансовая самостоятельность (47%), надежность (42%).

Однако есть и качества, которые раздражают: жадность и скупость (53%), излишний авантюризм (43%), озабоченность цифрами и показателями (41%), чрезмерная самоуверенность и высокомерие (31%), тревожность (27%), излишняя эмоциональность (21%).

«Большинство женщин ценят взвешенный подход к инвестициям у мужчин и считают, что лучше диверсифицировать свои вложения, а не гнаться за высокой доходностью», — сказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

51% женщин хотели бы видеть у мужчины сбалансированный инвестиционный портфель, который включал бы разные финансовые инструменты. 14% считают, что нужно иметь недвижимость, купленную через закрытые паевые фонды, 29% голосуют за акции, 26% — за облигации, 19% — за драгметаллы, 10% — за валюту, а 3% выбирают инструменты срочного рынка.

Только 5% хотели бы видеть криптовалюту в инвестиционном портфеле мужчин. Однако для 47% женщин не важны конкретные инструменты, главное, чтобы они приносили успешный результат.