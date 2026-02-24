Весенняя школа моб
Можно ли перейти на АУСН с отрицательным сальдо ЕНС

Минус на ЕНС – это не ограничением для применения автоУСН.

Налоговую службу спросили – можно ли перейти на АУСН при отрицательном сальдо на ЕНС.

Да, можно, ответили налоговики.

Отрицательное сальдо не является ограничением для применения автоУСН.

Если есть вопросы по работе на АУСН в 2026 году – спрашивайте и читайте раздел на форуме «Клерка».

