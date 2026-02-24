Великобритания внесла в санкционный список почти 300 позиций
24 февраля 2026 года Великобритания расширила санкционный список против РФ на 297 позиций. Об этом сказано на сайте британского правительства.
Под ограничения попали 240 компаний, 50 судов и 7 физлиц. В частности: 5 предпринимателей из России, два сотрудника «Росатома», Точка Банк, Фора-Банк, «Ак Барс», «Аверс Банк», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк», Транскапиталбанк.
Также санкции коснулись компаний «Транснефть», Газпром СПГ Портовая и Криогаз-Высоцк «Новатэка».
Ограничения распространили и на иностранные организации. В списке 142 компании из ОАЭ, 39 из Китая, 3 из Таиланда и 2 из Индии, компания Alliance Capital (Варшава), грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV.
