Великобритания внесла в санкционный список почти 300 позиций

Санкции коснулись 240 компаний, среди которых Точка Банк, Фора-Банк, «Транснефть», Газпром и «Новатэк», Этот пакет стал самым большим, принятым с первых месяцев СВО.

24 февраля 2026 года Великобритания расширила санкционный список против РФ на 297 позиций. Об этом сказано на сайте британского правительства.

Под ограничения попали 240 компаний, 50 судов и 7 физлиц. В частности: 5 предпринимателей из России, два сотрудника «Росатома», Точка Банк, Фора-Банк, «Ак Барс», «Аверс Банк», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк», Транскапиталбанк.

Также санкции коснулись компаний «Транснефть», Газпром СПГ Портовая и Криогаз-Высоцк «Новатэка».

Ограничения распространили и на иностранные организации. В списке 142 компании из ОАЭ, 39 из Китая, 3 из Таиланда и 2 из Индии, компания Alliance Capital (Варшава), грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV.