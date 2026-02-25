Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит

Уточнять сведения можно до представления налоговой декларации.

До 25-го числа месяца, в котором нужно вносить авансовый платеж по имущественным налогам, следует отправить в налоговую уведомление по ЕНП (форма КНД 1110355).

В 2026 году сроки такие:

4 квартал 2025 года – 25 февраля 2026;

1 квартал 2026 — 27 апреля;

2 квартал — 27 июля;

3 квартал — 26 октября;

4 квартал — 25 февраля 2027 года.

Уведомление заполняют с указанием кода ОКТМО по месту нахождения земельных участков, объектов недвижимого имущества и регистрации машин.

Если есть имущество в разных муниципальных образованиях, суммы налога нужно разнести по соответствующим кодам, отметила главный государственный инспектор отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС по Липецкой области Елена Шишкова.

Налогоплательщики часто ошибаются при заполнении уведомлений в реквизитах (ОКТМО, КБК, период) и в суммах налогов за квартал. Как исправить ошибки:

Ошибка Как исправить В сумме налога Отправить уведомление с корректной суммой по тем же реквизитам Другие реквизиты В уведомлении по ранее указанным реквизитам поставить сумму «0» и новую обязанность с верными реквизитами

Уточнять обязанности можно до представления налоговой декларации.

Срок сдачи декларации по налогу на имущество – не позднее 25 февраля, напомнила Шишкова.

