Как исправить ошибки в реквизитах ЕНП-уведомлений и что к ним приводит
До 25-го числа месяца, в котором нужно вносить авансовый платеж по имущественным налогам, следует отправить в налоговую уведомление по ЕНП (форма КНД 1110355).
В 2026 году сроки такие:
4 квартал 2025 года – 25 февраля 2026;
1 квартал 2026 — 27 апреля;
2 квартал — 27 июля;
3 квартал — 26 октября;
4 квартал — 25 февраля 2027 года.
Уведомление заполняют с указанием кода ОКТМО по месту нахождения земельных участков, объектов недвижимого имущества и регистрации машин.
Если есть имущество в разных муниципальных образованиях, суммы налога нужно разнести по соответствующим кодам, отметила главный государственный инспектор отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС по Липецкой области Елена Шишкова.
Налогоплательщики часто ошибаются при заполнении уведомлений в реквизитах (ОКТМО, КБК, период) и в суммах налогов за квартал. Как исправить ошибки:
Ошибка
Как исправить
В сумме налога
Отправить уведомление с корректной суммой по тем же реквизитам
Другие реквизиты
В уведомлении по ранее указанным реквизитам поставить сумму «0» и новую обязанность с верными реквизитами
Уточнять обязанности можно до представления налоговой декларации.
Срок сдачи декларации по налогу на имущество – не позднее 25 февраля, напомнила Шишкова.
