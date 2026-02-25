⚡️ Итоги дня: поставили рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров, Мегамаркет начал продавать б/у товары, через 10-15 лет будут пересаживать напечатанные на биопринтере органы

В начале 2026-го оптовая стоимость автозапчастей снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024 спрос на них вырос на 30-60%.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год составила 502,1 млрд рублей, что на 8,9% ниже рекордных результатов 2024 года.

Мегамаркет запустил продажу подержанных товаров. Пока что они представлены в категории «Шины». В будущем в сегмент добавят автомобили с пробегом.

Ozon собрал на одной платформе справочные и учебные материалы для селлеров.

Новые автомобили Volga будут соответствовать требованиям закона о локализации такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Электронный посадочный талон на самолет с 1 марта 2026 будет официально приравнен к бумажному.

С 1 марта 2026 на Алтае нельзя будет купить алкоголь по воскресеньям и в праздники. В остальные дни время продажи будет ограничено. В регионе также сократят время продажи алкоголя: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00.

Пензенский производитель алкоголя ООО «Реал» получил декларацию о соответствии на выпуск пивных напитков под маркой Demiroff.

В 2025 году спрос на зарубежную парфюмерию в России резко ускорился: количество заказов в этой категории выросло на 80%, следует из подсчетов CDEK.Shopping.

Российский рынок программного обеспечения в 2025 году увеличился на 21% и достиг 808 млрд рублей. К 2030 году аналитики ожидают замедления темпов роста до 15% в год и объема рынка на уровне 1,7 трлн.

Российских разработчиков могут обязать отчитываться о данных, на которых учился искусственный интеллект.

В Госдуме готовят законопроект об обязательном медосмотре женщины и ребенка в течение трех дней после домашних родов. Без этого нельзя будет получить свидетельство о рождении.

Пересадка сложных органов, напечатанных на биопринтере, станет доступна пациентам в массовом порядке в течение 10-15 лет. Об этом рассказал директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов.

В компании «Прогресс Агро» планируют впервые клонировать быка для промышленного воспроизводства стада.

Мошенники начали обзванивать россиян от лица судебных приставов. В разговоре им сообщают о неоплаченном штрафе ГАИ и призывают срочно оплатить его.