Игры и игрушки проверят на предмет деструктивного воздействия на психику
Депутаты предлагают ввести требование по оценке компьютерных, настольных игр и игрушек на вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей.
Такой законопроект направлен на отзыв в правительство, его автор – первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Предлагается внести изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка.
Игрушки, компьютерные, настольные и другие игры будут оценивать на особенность восприятия продукции детьми разных возрастов и на вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей.
Также предусмотрено, что классификацию продукции будут проводить ее производители или импортеры самостоятельно до начала оборота в России. Сейчас все экспертизы игрушек проводят органы власти РФ в установленном кабмином порядке.
Предлагается закрепить требование по маркировке товаров с указанием результатов классификации, а также ответственность за производство и ввод в оборот игрушек с нарушением этого порядка.
Перечень документов по стандартизации и порядок классификации и маркировки определит кабмин. Предусмотрено, что закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?