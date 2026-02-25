Игры и игрушки проверят на предмет деструктивного воздействия на психику

Классифицировать детскую продукцию будут производители или импортеры до выпуска в продажу в России.

Депутаты предлагают ввести требование по оценке компьютерных, настольных игр и игрушек на вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей.

Такой законопроект направлен на отзыв в правительство, его автор – первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Предлагается внести изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка.

Игрушки, компьютерные, настольные и другие игры будут оценивать на особенность восприятия продукции детьми разных возрастов и на вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей.

Также предусмотрено, что классификацию продукции будут проводить ее производители или импортеры самостоятельно до начала оборота в России. Сейчас все экспертизы игрушек проводят органы власти РФ в установленном кабмином порядке.

Предлагается закрепить требование по маркировке товаров с указанием результатов классификации, а также ответственность за производство и ввод в оборот игрушек с нарушением этого порядка.

Перечень документов по стандартизации и порядок классификации и маркировки определит кабмин. Предусмотрено, что закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.