Если в офисе кто-то говорит громко и без пауз — это не конфликт. Это, возможно, бухгалтер

На форуме «Клерка» участники обсуждают, почему специалисты учета часто говорят резко, быстро и с напором — и как это воспринимается коллегами и руководством.

На форуме есть тема «Мыслить на несколько шагов вперед». Участники обсуждают, насколько бухгалтеру полезно развивать когнитивную гибкость — умение видеть разные варианты развития событий. Автора темы интересует, стоит ли «включать другие опции своего мозга», помимо работы с нормами и цифрами.

Одна из участниц отметила, что у бухгалтера «активный, реактивный ум», мысли идут параллельно в нескольких направлениях, из-за чего речь становится эмоциональной и энергичной. Такой стиль может казаться излишне жестким внутри коллектива, но при этом нередко ценится собственниками и директорами — как признак включенности и контроля над ситуацией.

По сути, обсуждение вышло за рамки «громкости». Речь о профессиональной деформации: постоянная ответственность за риски, сроки и штрафы формирует привычку говорить прямо и без смягчений. Форумчане спорят, стоит ли это корректировать или, наоборот, воспринимать как рабочий инструмент.

Дискуссия продолжается — бухгалтеры делятся опытом, как сохранить профессиональную жесткость и при этом не разрушать коммуникацию в команде. Присоединяйтесь!

Автор

Василий С

Ольга Ульянова

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?

Комментарии

  • Людмила Тимофеева

    Если бухгалтер начнёт мыслить на несколько шагов вперёд, то, глядишь, и налоговая инспекция начнёт нервничать, ведь предугадать все их ходы наперёд — это уже высший пилотаж!

