Если в офисе кто-то говорит громко и без пауз — это не конфликт. Это, возможно, бухгалтер
На форуме есть тема «Мыслить на несколько шагов вперед». Участники обсуждают, насколько бухгалтеру полезно развивать когнитивную гибкость — умение видеть разные варианты развития событий. Автора темы интересует, стоит ли «включать другие опции своего мозга», помимо работы с нормами и цифрами.
Одна из участниц отметила, что у бухгалтера «активный, реактивный ум», мысли идут параллельно в нескольких направлениях, из-за чего речь становится эмоциональной и энергичной. Такой стиль может казаться излишне жестким внутри коллектива, но при этом нередко ценится собственниками и директорами — как признак включенности и контроля над ситуацией.
По сути, обсуждение вышло за рамки «громкости». Речь о профессиональной деформации: постоянная ответственность за риски, сроки и штрафы формирует привычку говорить прямо и без смягчений. Форумчане спорят, стоит ли это корректировать или, наоборот, воспринимать как рабочий инструмент.
Дискуссия продолжается — бухгалтеры делятся опытом, как сохранить профессиональную жесткость и при этом не разрушать коммуникацию в команде. Присоединяйтесь!
