Декларация по налогу на имущество

❔ Куда сдавать декларацию по налогу на имущество, если изменились адрес, ОКТМО, КПП и ИФНС

Декларацию по налогу на имущество подают в налоговую по месту нахождения имущества.

В течение 2025 года у компании сменился адрес, ОКТМО, КПП и налоговая. Необходимо сдать декларацию по налогу на имущество организации.

Компания спрашивает в чате ФНС – как сдать отчетность:

  • две декларации в разные налоговые с разным ОКТМО и КПП;

  • одну декларацию в текущую налоговою с текущим КПП и ОКТМО;

  • две декларации в одну налоговую с разными ОКТМО.

Декларацию по налогу на имущество по истечении налогового периода нужно представить в налоговую по месту нахождения объектов (п. 1 ст. 386 НК), ответили налоговики.

