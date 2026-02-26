Какие доходы НКО охватываются требованиями ФСБУ 9/2025, а какие — нет

Стандарт бухотчетности не указывает, когда увеличение чистых активов квалифицируют как доход, а в каких случаях — как финансирование деятельности.

Эксперты НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) пишут о противоречии в требованиях ФСБУ 9/2025 «Доходы» относительно некоммерческих организаций.

Требования ФСБУ 9/2025, с одной стороны, адресованы «экономическим субъектам (за исключением НКО)», а с другой — стандарт прямо указывает, что НКО (кроме бюджетных организаций) формируют информацию о доходах от «предпринимательской и иной деятельности» с учетом положений Стандарта.

То есть неочевидно, какие именно увеличения чистых активов НКО охватываются требованиями ФСБУ 9/2025, а какие — нет.

Кроме того, ФСБУ 9/2025 опирается на общее понимание дохода как увеличения капитала (чистых активов), кроме поступлений, обусловленных отношениями с собственниками. Для коммерческих организаций эта оговорка работает через категорию «операций с собственниками» и имущественных прав на капитал.

Для НКО нет прямого аналога: лица и организации, предоставляющие средства на уставные цели, не приобретают прав на распределение излишка активов и не получают долю. Но экономическая роль таких предоставлений сопоставима с финансированием «в интересах организации» без прямой компенсации от нее.

Получается развилка: в каких случаях увеличение чистых активов квалифицируют как доход, а в каких — как финансирование деятельности, которое по экономическому смыслу ближе к вкладам, то есть не доходы в логике определения ФСБУ 9/2025.

Если считать, что оговорка про «иную деятельность» распространяет ФСБУ 9/2025 на любые поступления и любые приросты чистых активов НКО, то границы Стандарта фактически перестают существовать именно для НКО.

Это приведет к несопоставимости отчетности НКО между собой и с иными субъектами: показатель «доходов» начинает включать и экономический результат деятельности, и само финансирование этой деятельности. Хотя эти явления по-разному влияют на оценку эффективности, устойчивости и исполнение ограничений на использование средств.

Также нужно определить место приростов (уменьшений) стоимости активов и обязательств, возникающих без передачи ресурсов от какого-либо лица. Такие изменения не могут быть интерпретированы как поступления от собственника.

Поэтому нужен ответ: подпадают ли такие изменения под требования ФСБУ 9/2025 для НКО, и если да — на каких основаниях.

Для этого НРБУ «БМЦ» подготовил рекомендацию Р-Х/2026-ОК НКО «Доходы некоммерческой организации: сфера применения ФСБУ 9/2025», которую планируется утвердить в феврале 2026 года.

Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний — смотрите конспект вебинара с видео.

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на новом курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Вы узнаете, как отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.