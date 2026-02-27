Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю

Сельскому хозяйству уже оказывают господдержку, предлагается признать социально значимой инфраструктурой сельскую торговлю и кооперацию.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает оказать отдельную господдержку сельской торговле и кооперации.

«Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства. Есть успехи в достижении продовольственной безопасности. Предлагаем в развитие еще одно решение для селян – поддержку сельской торговли. ЛДПР предлагает сельскую торговлю и кооперацию признать социально значимой инфраструктурой», — заявил парламентарий.

ЛДПР в ближайшее время проведет слушания по этому вопросу, пообещал Слуцкий.

Кабмин он попросил включиться в выработку предложений. Вопрос развития малых населенных пунктов депутат назвал приоритетным для страны.