Госдума в разы снизила штраф за перевозку в такси без ОСГОП
26 февраля 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о снижении штрафов за перевозку пассажиров в такси без обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Если такси работает без полиса ОСГОП, то рискует получить следующие штрафы:
5 тыс. рублей — для физлиц;
25 тыс. — для ИП;
40 тыс. рублей — для компаний.
Сейчас максимальное наказание для компаний составляет до 1 млн рублей, а для должностных лиц — до 50 тыс.
Депутаты считают, что смягчение ответственности станет справедливым и будет соразмерным нарушению. Кроме того, снижение размера штрафов не будет угрожать полным уничтожением бизнеса.
Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Начать дискуссию