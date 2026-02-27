Госдума в разы снизила штраф за перевозку в такси без ОСГОП

Сейчас максимальный штраф за отсутствие страховки может доходить до 1 млн рублей, но депутаты считают эту сумму не соразмерной, поэтому ее снизят до 40 тысяч.

26 февраля 2026 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о снижении штрафов за перевозку пассажиров в такси без обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Если такси работает без полиса ОСГОП, то рискует получить следующие штрафы:

5 тыс. рублей — для физлиц;

25 тыс. — для ИП;

40 тыс. рублей — для компаний.

Сейчас максимальное наказание для компаний составляет до 1 млн рублей, а для должностных лиц — до 50 тыс.

Депутаты считают, что смягчение ответственности станет справедливым и будет соразмерным нарушению. Кроме того, снижение размера штрафов не будет угрожать полным уничтожением бизнеса.

Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.