🚉 За перепродажу железнодорожных билетов будут штрафовать до 500 тысяч рублей
Чтобы перекупщики не создавали дефицит железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, депутаты примут закон о высоких штрафах для нарушителей.
26 февраля 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за перепродажу ж/д билетов.
Проект предусматривает следующий размер наказания:
для физлиц — до 10 тыс. рублей;
для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юридических лиц — от 400 до 500 тыс.
Протоколы о правонарушениях будут составлять должностные лица Ространснадзора.
Ожидается, что изменения позволят исключить ситуации с нехваткой билетов, пресечь недобросовестные действия перекупщиков и повысить эффективность работы железнодорожного транспорта.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Комментарии3
не совсем поняла, какие перекупщики? билет покупается именной
Мы через Смартвэй покупаем билеты, они с нас берут сервисный сбор. Это перекупщики?