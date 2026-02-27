🚉 За перепродажу железнодорожных билетов будут штрафовать до 500 тысяч рублей

Чтобы перекупщики не создавали дефицит железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, депутаты примут закон о высоких штрафах для нарушителей.

26 февраля 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за перепродажу ж/д билетов.

Проект предусматривает следующий размер наказания:

для физлиц — до 10 тыс. рублей;

для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юридических лиц — от 400 до 500 тыс.

Протоколы о правонарушениях будут составлять должностные лица Ространснадзора.

Ожидается, что изменения позволят исключить ситуации с нехваткой билетов, пресечь недобросовестные действия перекупщиков и повысить эффективность работы железнодорожного транспорта.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.