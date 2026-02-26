Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта

Новая комиссия при Президенте будет координировать позиции госорганов и других организаций по вопросам развития и внедрения нейросетей.

Владимир Путин подписал указ от 26.02.2026 № 116, по которому будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Новый орган возглавят вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В состав вошли: министр обороны РФ и директор ФСБ, мэр Москвы, губернатор Московской области, глава Сбербанка, министры финансов и экономического развития, глава Минцифры.

Задача комиссии — координировать деятельность и повышать эффективность взаимодействия госорганов, ЦБ, регионов и других организаций по вопросам создания, развития и внедрения нейросетей.

Также комиссия будет анализировать риски и угрозы, которые возникают в связи с использованием ИИ.