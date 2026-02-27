👶 Выплаты в декрете могут продлить до трех лет: Президент дал поручение

Путин поручил до 30 марта 2026 подумать о продлении до трех лет периода выплаты по уходу за ребенком.

Президент РФ поручил кабмину рассмотреть возможность продления периода декретных выплат.

«Рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — сказано в поручении по итогам пресс-конференции.

Срок исполнения – 30 марта 2026 года. Ответственный – глава правительства Михаил Мишустин.

Сейчас отпуск по уходу за ребенком можно взять до трех лет, но пособие в размере 40% от заработка платят только за 1,5 года.

